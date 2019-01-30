Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde ilçedeki Şehit Ercüment Türkmen  Kışlası ile İlçe Jandarma Komutanlığı hava sahasında Irak sınırları içerisinden  gönderilen maket uçaklar tespit edildi.

Güvenlik güçlerince dronesavar ve teknik cihazlarla etkisiz hale  getirilen maket uçaklardan biri Çalışkan Beldesi kırsalına, diğeri Özgen köyü  kırsalında düşürüldü.

Yapılan incelemede uçaklara çivi ve metal parçalarıyla güçlendirilmiş  C-4 patlayıcı tuzaklandığı belirlendi.


Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili soruşturma  başlatıldı.
 