Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, yerel seçim gündemi ile toplandı. Toplantı 6 saat sürerken biri büyükşehir olmak üzere 71 aday belirlendi. CHP’de belirlenen adaylarla açıklanan toplam sayı 18’i büyükşehir, 38’i il olmak üzere 902’ye ulaştı. PM, kalan yerlerde aday belirlenmesi için MYK’ya yetki verdi.

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun; Erzurum Büyükşehir adaylarının Mehmet Sait Şimşek, Muş adaylarının Tansu Saraç, Şırnak adaylarının ise Osman Can olduğunu bildirdi. İstanbul Beyoğlu ilçe Belediye Başkan adaylarının Özgürlük ve Dayanışma Partisi Genel Başkanı Alper Taş olduğunu belirten Torun, Küçükçekmece adaylarının Kemal Çebi olduğunu kaydetti. Torun, “Kadıköy’de bildiğiniz gibi Şerdil Dara Odabaşı’nı bugün teknik açıdan tekrar oyladık ve tartışmayı sonlandırdık. Şişli adayımız ise Sayın Muammer Keskin, İzmir’den ise Buca Belediye Başkan adayımız Sayın Suat Nezir oldu” dedi.