Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarından birlik ve unsurların katılımıyla “KIŞ-2019” tatbikatını gerçekleştiriyor. TSK, ayrıca tatbikata 15 dost ve müttefik ülkeden 251 personel iştirak etmekte olduğunu belirti. TSK, tatbikata ilişkin görüntüleri sosyal paylaşım sitesi YouTube sitesinde yayımladı.

