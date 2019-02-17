TSK, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarından birlik ve unsurların katılımıyla “KIŞ-2019” tatbikatını gerçekleştiriyor. TSK, ayrıca tatbikata 15 dost ve müttefik ülkeden 251 personel iştirak etmekte olduğunu belirti. TSK, tatbikata ilişkin görüntüleri sosyal paylaşım sitesi YouTube sitesinde yayımladı.
TSK’dan 'KIŞ-2019' Tatbikatı
17.02.2019 - 22:39 | Son Güncelleme: 17.02.2019 - 22:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarının katılımıyla “KIŞ-2019” tatbikatını gerçekleştiriyor.
TSK, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarından birlik ve unsurların katılımıyla “KIŞ-2019” tatbikatını gerçekleştiriyor. TSK, ayrıca tatbikata 15 dost ve müttefik ülkeden 251 personel iştirak etmekte olduğunu belirti. TSK, tatbikata ilişkin görüntüleri sosyal paylaşım sitesi YouTube sitesinde yayımladı.
Etiketler : TSK,KIŞ-2019,Tatbikat,
605325 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/605325.aspx
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