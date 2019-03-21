Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polisin mahkemeye verdiği bilgiye göre; olay önceki gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başkenti Lefkoşa'nın Cihangir bölgesinde meydana geldi. Recep Kazak, daha önce de şiddet uyguladığı kız arkadaşı E.I ile kıskançlık yüzünden tartıştı.

Tartışma büyüyünce Kazak, E.I'yı yere yatırdı ve boğazını sıktı. Ardından eline aldığı makas ile E.I'yı, "beni aldattığını hissedersem öldürürüm seni" diye tehdit etti.

E.I'nın polise şikayeti üzerine, Kazak gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan Kazak'ın, 'asıl ben saldırıya uğradım' savunması yaptı. Mahkeme, Kazak'ın tutuklu yargılanmasına hükmederek, cezaevine gönderdi.