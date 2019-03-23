Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK’ya lojistik ve insan kaynağı temin eden HDP’li 94 belediyede görevlendirilen kayyumlar hizmette destan yazdı. Üç yılda bölgeye 7,5 milyar liralık yatırım yapıldı. Yüzme havuzları, klimalı otobüs durakları ve 24 saat içme suyu başta olmak üzere sayısız hizmete kavuşan bölgede sosyal hayat canlandı. Otellerin doluluk oranı yüzde 100’lere ulaştı. Kayyum belediyelerinin başarılarından rahatsız olan HDP ise sözde “Kayyum Raporu” yayınlayıp görevlendirilen belediye başkan vekillerini PKK’ya hedef gösterdi.

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen ve belediyelerin de destek verdiği “Biz Anadolu’yuz Projesi” kapsamında Güneydoğulu çocukların batı illerini ziyareti ve belediyelerin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği hamsi festivalleri raporda “asimilasyon” olarak değerlendirildi.

Savur Belediyesince düzenlenen etkinlikte çocukların bayraklı yürüyüşü, Muş Bulanık Belediyesinin bazı caddelerine şehit isimlerinin verilmesi “militarist pratikler” başlığı altında gösterildi. Daha önce ismi Parkorman olan Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki parkın isminin “15 Temmuz Şehitler Parkı” olarak değiştirilmesi eleştirilerek “ırkçılığı, milliyetçiliği tetikleyen ve hafıza kaybını hedefleyen müdahaleler” olarak gösterildi. Mardin Kızıltepe Belediyesince, Medya Mahallesi’nin isminin “Selâhattin Eyyübi” olarak değiştirilmesinden de rahatsızlık duyuldu. Raporun birçok yerinde görevlendirme yapılan belediyelerce açılan Kur’ân kurslarından rahatsızlık duyulduğu ifade edildi. Kayapınar Belediyesince şehit yakınlarının umreye gönderilmesi, amaca giden araç olarak gösterildi. Diyarbakır Kayapınar Kültür Merkezinde yapılan incelemede aralarında Zerdüştlük, Marksizm, Leninizm ve PKK terör örgütünü anlatan yüzlerce kitabın yanı sıra çok sayıda örgütsel dokümanın toplatılması eğitime vurulan darbe olarak değerlendirildi.