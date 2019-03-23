Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Yerel seçimlere sayılı gün kaldı. 25 yıldır Büyükçekmece’de Belediye Başkanı olan Hasan Akgün 31 Mart seçimleri için CHP’den yeniden aday... Hasan Akgün’le bir araya geldik, Büyükçekmece projelerini konuştuk. Akgün’ün açıklamaları şöyle: Büyükçekmece İstanbul’un akciğeri ve şehrin kargaşasından uzak kişi başına 130 metrekare yeşil alan düşen bir yer. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli yatay yapılaşmayı ön plana çıkarıp ve dere yataklarının korunmasını ifade ediyordu. O günden bu yana Cumhurbaşkanımızın felsefesinden asla uzaklaşmadık. Tam tersi daha da ilerlettik. Başkan olduğumda ilçe 30 bin nüfusluydu. Şimdi ise kışın nüfusu 300 bin civarı yazın ise 1 milyonun üstünde... Bir villa kent oluşturduk. Şu anda ilçede 18 bin villa var.

15 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Dünyanın sayılı film platolarından biri olacak Midwood’un yapımı Büyükçekmece’de devam ediyor. 2020 Cumhuriyet Bayramı’nda filmler çekilmeye başlayacak. 15 bin kişi iş bulacak. Özelikle görsel sanatlar ve sinema öğrencileri alınacak. İlçemizde yeni bir sektör oluşturacağız. Büyükçekmece setlerinde emekliler, ev hanımları, gençler artistlerle beraber oturacak yardımcı rollerle ek kazanç sağlayacaklar.

BİLİMSEL TARIM YAPILACAK

Ekonomik şartlar daralınca çözümler almaya başladık. Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri belediye başkanlarıyla bu 3 ilçe içinde tarım arazilerinin korunması için ‘Tarım Sit Alanları Birliği’ kuruyoruz. Çivi çakılması yasak olan tarım yerlerinde vatandaşa o bölgeye iki katını geçmeyecek şekilde evini yap diyeceğiz. Depo varsa onu da yapacak. Kalan arazisini de mühendislerin vereceği talimatlar doğrultusunda ekip biçecek. Belediyelerimizin kurmuş olduğu üreticiden direkt halka satış yerlerinde ise bu sebze, meyve ve hububatları satacaklar. Fazlası başka piyasaya sunulacak. Bilimsel ve planlı tarım yapılacak. Amacımız bu ilçelerdeki arazilerin betona değil kamuya mal edilmesi. Silivri’de yapılıyor biz de başladık.

YENİ KÜLTÜR MERKEZİ

Bir önemli projemiz daha var. Cumhuriyetin yüzüncü yılı anısına Bababurnu’nda hem büyük bir park, yaşam merkezi ama esas olan içindeki yüzüncü yıl Cumhuriyet Anıtı ve alt katındaki Cumhuriyet Müzesi... Bu proje esasında 1 milyon 250 bin metrekare yeşil alan düzenlemesidir. Yüzde yetmişi bitmiştir. Kalan kısmı Bababurnu ve onun çevresindeki halkın günü birlik ihtiyaçlarını karşılayacak, gençlerin spor yapabileceği müthiş bir akciğerdir. Mimar Sinan sahilinde İstanbul’un 3. büyük kültür merkezi için kolları sıvadık. 2023’te açılışı yapılacak. Daha erken açılması için çalışmalarım sürüyor. Ağzımdan çıkan her işi yaparım. Tıp değil belediyecilik ve şehircilik doktoruyum. Sahada seçimle ilgili bir problemimiz de yok. Yüzde 60’ın üstünde oy bekliyorum.

FESTİVAL HER GEÇEN YIL BÜYÜYOR

Türkiye’nin Dünya Festivaller Birliği (CIOFF) A kategorisinde tek festivali var. Adı da Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali... Bu sene 28 Temmuz-6 Ağustos’ta 20’ncisi düzenlenecek festivale 71 ülkeden bin 680 elçi katılacak. Ülkemizi en üst kulvarda temsil ediyoruz. İlçede sokak hayvanlarımız da mutlu... 5 bin köpeğimiz var. Özel bakımları yapılıyor. Spor altyapımız çok iyi... Standartların üzerindeyiz. 15 tane stadımız var. Profesyonel ligde oynayan bir takımımız var. Dünya klasmanında birçok başarıya imza atan sporcularımız mevcut.

Mega projem Fatma Teyze’nin kızına iş bulmak

Mega projelerini sıralayan Hasan Akgün şunları söyledi: 1 Nisan’dan sonra kapı kapı dolaşıp Fatma Teyze’nin kızına, Ali Amca’nın çocuğuna, Nigar Abla’nın torununa iş bulmak. Vatandaşın kapısının önünde oluşan çukuru anında kapatmak, yanmayan lambayı ve parkta zincir kopmuş salıncağı tamir etmek. Engelli vatandaşa sahip çıkmak. Buradan Erzurum’a giden vatandaşın cenazesini taşımak, Edirne’ye gelin giden Filiz kızımın çeyizini götürmek. İnsanların kalbine dokunup, ellerini tutmak. Yıllardır siyasi hayatımda benim değişmeyen belediyecilik anlayışımdır.

Kadınlar için gece pazarı

Gece pazarları yeniden devreye giriyor. Büyükçekmece’de sadece kadınların satış yapacağı gece ve gündüz pazarları yapılacak. 3 mahallede haftanın yedi günü olacak. Gece saat ikiye kadar devam edecek. Bunun yanında üreticiden tüketiciye ulaşacak karma pazarları da oluşturuyoruz.

İş garantili meslek lisesi

Binamız hazır. İş garantili meslek lisesi kuracağız. Bu lisede bölgemizin eksikliklerine göre bölümlerin yer alacağı merkez olacak. 300 kişilik kapasiteyle başlayacağız. Ardından bu rakam artacak. Firmalarla anlaşmalar sağladık. İstedikleri donanımlara sahip gençler eğitilecek ve söz konusu firmalara gönderilecek.

İki konukevi yapılacak

Ailesi günlük il dışına çıkan aileler çocuklarını bize bırakacak. O gün bütün gün onlarla ilgileneceğiz. Yemekleri, eğitimleri tamamen ücretsiz karşılanacak. Çocuklar uzman eğitmenler eşliğinde öğrenecekler. Düğünler oluyor yaşlı anne baba gidemiyor. Bize bırakacaklar biz her ihtiyaçlarını sağlayacağız.