İtalyan basını: Türkiye'den hareket eden bir gemi göçmenlerce kaçırıldı. Gemide Türk mürettebatın olduğu öğrenildi. Geminin Malta'ya götürülmek istendiği ifade edildi.
İtalyan basını: Türkiye'den hareket eden bir gemi göçmenlerce kaçırıldı
27.03.2019 - 19:57 | Son Güncelleme: 27.03.2019 - 19:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İtalyan basını: Türkiye'den hareket eden bir gemi göçmenlerce kaçırıldı
Etiketler : türkiye,son dakika,
613103 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/613103.aspx
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