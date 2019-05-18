MHP’nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı ve fotoğrafları paylaşıldı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, mesajında “Türk gençliğini sevgiyle selamlıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramlarını kutluyor, hepsini kucaklıyorum” ifadelerine yer verdi.
MHP lideri Bahçeli'den 19 Mayıs mesajı
18.05.2019 - 20:18 | Son Güncelleme: 18.05.2019 - 20:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle mesaj yayımlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türk gençliğini sevgiyle selamlıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramlarını kutluyor, hepsini kucaklıyorum” ifadelerini kullandı.
MHP’nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı ve fotoğrafları paylaşıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Devlet Bahçeli,MHP,
625501 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/625501.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- İmsak03:30
- Sabah03:50
- Güneş05:37
- İşrak06:29
- Öğle13:12
- İkindi17:09
- Akşam20:26
- Yatsı22:16
Yozgat böreği tarifi haberimizde Detay