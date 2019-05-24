Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemde artan örgüt içi infazlara intihar süsü veren terör örgütünün, Terörden Arananlar Listesi’nde gri kategoride yer alan sözde Erzurum Yayladere Gücü sorumlusu “Mordem Kanireş” kod adlı Erhan Gülen”i kaldığı mağarada öldürttüğü ortaya çıktı.

ÇOCUKLAR ÖNE SÜRÜLÜYOR

Önceki gün teslim olan PKK’lı ‘Sait’ kod adlı kadın terörist ise, grubun elebaşının kadın teröristlere cinsel tacizde bulunduğunu, çatışmalarda ön saflara kadınların ve çocukların sürüldüğünü belirtti. Bu durumun terör örgütündeki kadınların kaçınılmaz sonu olduğunu söyleyen kadın terörist, örgüte yeni katılan genç kadınların da kısa sürede bu tarz durumlara maruz kaldığını, çoğunun çaresizce boyun eğdiğini bildirdi.

‘KARADENİZ’ DAĞILDI

Giresun kırsalında süren operasyonlarda ‘Aras’ kod adlı terörist Aras Aslan yakayı ele verdi. Terörist Aslan’ın bir HES şantiyesine gidip yiyecek aradığı esnada köylülerin ihbarıyla yakalandığı öğrenildi. Böylece PKK’nın sözde Karadeniz Açılım Grubu üyelerinin tamamı etkisiz hâle getirildi. Diğer yandan, Elazığ’ın Arıcak ilçesi kırsalında 2 terörist öldürüldü. Teröristlerden birinin, 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan “Sorej Tatvan” kod adlı Ferhat Akgün olduğu belirlendi.