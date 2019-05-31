Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre merkez üssü Gökova körfezi Bodrum açıklarında 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem çevre ilçelerde de hissedildi.
Bodrum'da 4.2 şiddetinde deprem
31.05.2019 - 01:37 | Son Güncelleme: 31.05.2019 - 01:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : bodrum,deprem,
628385 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/628385.aspx
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