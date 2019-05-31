Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre merkez üssü Gökova körfezi Bodrum açıklarında 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem çevre ilçelerde de hissedildi.