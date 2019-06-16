İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak-İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
16.06.2019 - 08:50 | Son Güncelleme: 16.06.2019 - 08:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak'ın İdil ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda PKK'lı 3 terörist, etkisiz hale getirildi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Şırnak,terörist,
631261 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/631261.aspx
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