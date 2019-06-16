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İdlib'de TSK'nın gözlem noktasına saldırı!
16.06.2019 - 10:37 | Son Güncelleme: 16.06.2019 - 10:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "Suriye rejim güçlerinin İdlib’te kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, 9 numaralı Gözlem Noktamıza kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile bir saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıya bölgedeki ağır silahlarla anında karşılık verilmiştir."
Etiketler : idlib,tsk,saldırı,
631280 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/631280.aspx
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