Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İmamoğlu, Çağlayan’da İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner’den mazbatasını teslim aldı. İmamoğlu “Ben de tabii her şeyden önce şehrimize, milletimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul’umuz hem Türkiye’mizin hem Avrupa’nın en büyük kenti. En doğru işleri yapacağımız bir 5 yılı umarım hep birlikte yaşarız. Tek tek 39 ilçenin, ilçe seçim kurulu başkanlarına, heyetlerine, ilçe seçim kurulu müdürlerine, sandık kurulu üyelerine, demokrasinin ana teminatı olan sandıklardan çıkan neticeyi ulaştırarak demokrasiye katkı sunan demokrasi neferlerine teşekkür ediyorum” dedi. Ekrem İmamoğlu, ardından Saraçhane’deki belediye binasına geçti. İstanbul Valisi ve İBB Başkan Vekili Ali Yerlikaya, 7 Mayıs’tan bu yana vekaleten ifa ettiği görevi devrettiğini belirtip, “Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum” diyerek, başkanlık mührünü Ekrem İmamoğlu’na verdi. Başkan İmamoğlu ise, “Elbette böyle kadim bir kentin belediye başkanlığını yapmanın kutsallığını herkes biliyor, hissediyor ama bunu şu anda en fazla hisseden benim diye düşünüyorum. Allah, mahcup etmesin” dedi.

KENDİMİ BU ŞEHRİN ÇOCUKLARINA ADIYORUM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gö-revi devraldıktan sonra Saraçhane’deki belediye binası önünde toplanan kalabalığa hitap etti.

31 Mart gecesinde işleyen saatin birileri tarafından durdurulmak istendiğini ancak milletin bunu 23 Haziran’da çalıştırdığını söyleyen İmamoğlu, şu mesajları verdi:

“Milletin iradesini hiçbir güç geri çeviremez, hiç kimse yok sayamaz. İstanbullu, 23 Haziran’da Cumhuriyet ve demokrasiye olan bağlılığını tescilledi. Bu tescil, dünyaya şunu gösterdi: Türkiye herhangi bir Orta Doğu ülkesi değildir. Türkiye damarlarına kadar demokrasiye inanmıştır. Kendimi bu şehrin çocuklarına, gençlerine adayacağıma ve sizler için gece gündüz çalışacağıma söz veriyorum. Artık zaman kaybetme lüksümüz bitti.”

İstanbul’da israfın biteceğini ve tasarruf döneminin başlayacağını söyleyen İmamoğlu, şehrin nimetlerini eşit şekilde 16 milyon insana paylaştıracaklarını vurguladı.