PKK’nın yayın organlarına da yansıyan terör örgütü KCK açıklamasında; güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucunda yüzlerce PKK’lı teröristin öldürüldüğü kabul edildi. Açıklamada ayrıca, MİT’in de PKK’nın üst düzey yöneticilerinin yerlerini tespit ederek, hava saldırılarıyla vurdurduğu, böyle onlarca olayın yaşandığı ifadelerine yer verildi. Bu açıklamalar, PKK elebaşılarının ölüm korkusuyla toplantı yapmaktan çekindiklerini ortaya koydu. Haber Merkezi
PKK'yı korku sardı, elebaşları panikte
10.07.2019 - 05:43 | Son Güncelleme: 10.07.2019 - 05:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güvenlik güçlerinin son dönemde dört bir koldan terör örgütü PKK’ya yönelik başarılı operasyonları, örgüt tabanında çözülmeye yol açarken, PKK tepe yönetiminde de büyük korkuya sebep oldu.
Etiketler : pkk,kandil,
636038 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/636038.aspx
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