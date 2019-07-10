Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PKK’nın yayın organlarına da yansıyan terör örgütü KCK açıklamasında; güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucunda yüzlerce PKK’lı teröristin öldürüldüğü kabul edildi. Açıklamada ayrıca, MİT’in de PKK’nın üst düzey yöneticilerinin yerlerini tespit ederek, hava saldırılarıyla vurdurduğu, böyle onlarca olayın yaşandığı ifadelerine yer verildi. Bu açıklamalar, PKK elebaşılarının ölüm korkusuyla toplantı yapmaktan çekindiklerini ortaya koydu. Haber Merkezi