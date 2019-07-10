Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Ankara Büyükelçisi olarak atanan David M. Satterfield, Ankara’ya geldi. ABD Ankara Büyükelçiliği, Sattterfield’in Ankara’ya gelişini sosyal medya üzerinden yaptığı, “ABD’nin Ankara Büyükelçisi olarak atanan David M. Satterfield’ın bugün itibarıyla Ankara’ya geldiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye’ye hoş geldiniz!” paylaşımı ile duyurdu.

Büyükelçilik, Satterfield’in özgeçmişini de paylaştı:

Büyükelçi Satterfield’in özgeçmişi

Büyükelçi Satterfield’in ABD’nin Ankara Büyükelçisi olarak atanması, 27 Haziran 2019 tarihinde onaylanmıştır. ABD Dışişleri Bakanlığına 1980 yılında katılan Satterfield, kariyer diplomatı sıfatını taşımaktadır. Bakanlıktaki son görevi kapsamında Haziran-Temmuz 2019 döneminde ABD Dışişleri Bakanı’nın Kıdemli Danışmanı olan Satterfield, Eylül 2017-Haziran 2019 tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Vekili olarak görev yapmıştır. Satterfield, Temmuz 2009-Ağustos 2017 döneminde Sina Yarımadası’nda bulunan Çokuluslu Güç ve Gözlemciler Genel Direktörlüğü görevini yürütmüştür. Satterfield, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde ayrıca Irak Koordinatörü ve Dışişleri Bakanı Kıdemli Danışmanı, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği Başmüsteşarı, Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı (vekaleten) ve Başmuavini, ABD’nin Kahire Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Beyrut Büyükelçisi olarak görev yapmıştır.

Orta Doğu’da yaklaşık kırk yıllık deneyime sahip olan Büyükelçi Satterfield, Suriye, Tunus ve Suudi Arabistan’da da çeşitli görevlerde bulunmuş; Lübnan’da iki defa görev yapmıştır. Büyükelçi Satterfield, 1993-1996 yılları arasında ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Arap ve Arap-İsrail İşleri Direktörlüğü ile Ulusal Güvenlik Konseyi’nde Yakın Doğu İşleri Direktörlüğü görevlerini üstlenmiş; bu kapsamda özellikle Arap-İsrail barış süreciyle ilgili çalışmalar yürütmüştür. Büyükelçi Satterfield, ABD Dışişleri Bakanı tarafından verilen Üstün Hizmet Ödülü; Dışişleri Bakanlığı Üstün Şeref Ödülü; ABD Başkanı Üstün Yönetim Ödülü ve ABD Savunma Bakanlığı Ordu Dairesi Üstün Sivil Hizmet Ödülü sahibidir.

Arapça ve Fransızca bilen Büyükelçi Satterfield, eğitimini Maryland Üniversitesi ve Georgetown Üniversitesinde tamamlamıştır.