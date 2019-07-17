Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle yapılan koordinasyon toplantılarının ardından ilk olarak, anma programları ve projelerin 15 Temmuz ruhuna uygun gerçekleştirilebilmesi için “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Etkinlikleri Strateji Belgesi” hazırlandı. Bütün aktivitelerler, 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ’nün tüm yönleriyle etkin anlatılması, milletin direnişi, devletin mücadelesi ve demokrasi zaferinin vurgulanması, şehit ve gazilerin anılması, millî birlik ve beraberlik duygusu ile toplumsal hafızanın canlı tutulması ve yurt dışında da farkındalık oluşturulması çerçevesinde planlandı. Bakanlıklar, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ile üniversiteler 15 Temmuz ile ilgili yurt içi ve yurt dışında bin 500’e yakın program ve proje gerçekleştirdi.