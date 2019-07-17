Bu kapsamda, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle yapılan koordinasyon toplantılarının ardından ilk olarak, anma programları ve projelerin 15 Temmuz ruhuna uygun gerçekleştirilebilmesi için “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Etkinlikleri Strateji Belgesi” hazırlandı. Bütün aktivitelerler, 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ’nün tüm yönleriyle etkin anlatılması, milletin direnişi, devletin mücadelesi ve demokrasi zaferinin vurgulanması, şehit ve gazilerin anılması, millî birlik ve beraberlik duygusu ile toplumsal hafızanın canlı tutulması ve yurt dışında da farkındalık oluşturulması çerçevesinde planlandı. Bakanlıklar, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ile üniversiteler 15 Temmuz ile ilgili yurt içi ve yurt dışında bin 500’e yakın program ve proje gerçekleştirdi.
15 Temmuz için bin 500 program düzenlendi
17.07.2019 - 07:11 | Son Güncelleme: 17.07.2019 - 07:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurt geneli ve yurt dışında düzenlenen anma programlarının koordinasyon görevi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına verildi.
Etiketler : 15 temmuz,
637512 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/637512.aspx
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