İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY mensuplarınca kullanılan Bylock haberleşme sisteminin gerçek kullanıcısı oldukları tespit edilen 68 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 17 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüphelileri yakalamak için çalışmalar devam ediyor.
ByLock operasyonu: 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı
19.07.2019 - 13:10 | Son Güncelleme: 19.07.2019 - 13:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ / PDY) üyelerince kullanılan Bylock kriptografik haberleşme sisteminin gerçek kullanıcısı oldukları tespit edilen 68 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. 17 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Bylock,
638121 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/638121.aspx
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