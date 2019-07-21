Tuvaletin atık su gider borusu ise tarihî eserler üzerinden yaklaşık 60 metre uzatılarak kanalizasyon hattına bağlandı. Müze Uygulamaları Daire Başkanlığının birimi Örenyerleri Şube Müdürlüğünce koordine edilen uygulama, ‘çirkin görüntü oluşturduğu’ ve ‘kanuna aykırılığı’ gerekçesiyle büyük tepkiyle karşılandı. Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası Antalya Şube Başkanı Seyfi Turan, 2.863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na göre SİT alanı olan bölgeye çivi bile çakılmaması gerektiğini söyledi.
Antik tiyatroya prefabrik tuvalet
21.07.2019 - 02:33 | Son Güncelleme: 21.07.2019 - 02:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’da Side’de Roma dönemine ait antik tiyatronun içine yaklaşık 20 gün önce çocuk bakım odası ve mescit ile tuvalet olmak üzere ahşap kaplama 2 prefabrik yapı yerleştirildi.
Etiketler : antik tiyatro,antalya antik tiyatro,
638440 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/638440.aspx
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