Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Hakkında 5 ayrı suçtan 17 yıla kadar hapis cezası istenen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu son açıklamaları ile yeniden gündeme gelirken, sözleri ittifakta çatlağa yol açtı. CHP’ye yakın Halk TV’de katıldığı bir programda, Paris’te öldürülen PKK’lı teröristler Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez’i savunan Kaftancıoğlu’nun “Ne olursa olsun siz 3 kadını Avrupa’nın merkezinde vahşice öldürüyorsanız ben bunu kınamak zorundayım. Bu kişilerin suçu ne olursa olsun bunu yapmak zorundayım” sözleri başta ittifak ortağı İYİ Parti’de olmak üzere toplumun her kesiminde rahatsızlığa sebep oldu. İYİ Parti’den yükselen tepkiler kulislerde “İttifak bozuluyor mu?” sorularına yol açtı.

ÖZDAĞ: DİPLOMATA ÜZÜLDÜ MÜ?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Canan Kaftancıoğlu’nu sert tepki gösterdi. Özdağ “Kaftancıoğlu Erbil’de şehit edilen diplomatlarımız için üzüntülerini bildirdi mi bilmiyorum ama ben Paris’te terörist şeflerinin infaz edilmesini çok doğru buldum. Her terör şefi ensesinde Türk devletinin namlusunu hissetmeli” dedi.

YENERER: HÂLÂ ANLAMAMIŞ

Özdağ’ın bu tepkisinin ardından İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Türk Dünyası’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Yenerer de “Canan Kaftancıoğlu hâlâ anlamamış... Vatan evladını sırtından vuran her bebek katili, kalleş terörist; kadın ya da erkek fark etmez, hak ettiği muameleyi Türk milletinden görür. İninde bile olsa bulunup gebertilir. Kıyamete kadar da böyle olacaktır” ifadelerini kullandı. Canan Kaftancıoğlu’nun açıklamaları sosyal medyanın da gündemine oturdu. Kaftancıoğlu’nu kullanıcılar eleştiri yağmuruna tuttu.

17 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Canan Kaftancıoğlu hakkında “zincirleme şekilde alenen Cumhurbaşkanı’na hakaret”, “zincirleme şekilde alenen kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret” gibi çeşitli suçlardan 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapsi isteniyor.