Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalardan satır başları:

"12 Temmuz'da başlayan S- 400'lerin birinci grup sevkiyatı 30 sortie ile bugün tamamlandı."

"Ülkemizin F-35 program ortaklığı Projesi askıya alınan bir proje. Henüz net olarak iptal edildiği çıkarıldığı ile ilgili bir belge yok."

"6 aylık hizmet süresini tamamlayarak terhise hak kazanan 122 bin yükümlünün tamamının terhis edilerek güvenli bir şekilde memleketlerine gönderilmesi sağlandı."

"Pençe harekatının başladığı tarihten bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen toplam 204 PKK'lı teröristin 71'ini Pençe Harekatı kapsamında Hakurk bölgesinde etkisiz hale getirilenler oluşturmuştur."

"Etkisiz hale getirilen 204 teröristin 177'sinin düzenlenen hava harekatları ile etkisiz hale getirilmiş olması hava harekatlarının etkinliğini ortaya koymaktadır."

"OHAL’in kalkmasından bugüne kadar bakanlık onayı ile 2 bin 423 personel ihraç edildi, 226 emekli personelin rütbeleri geri alındı."

"15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar toplam, 17 bin 505 personel ihraç edilmiş, 6 bin 425 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir."