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Son dakika... Konya'da silah fabrikasında korkutan yangın
30.07.2019 - 10:30 | Son Güncelleme: 30.07.2019 - 10:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi'nde bir silah fabrikasında çıkan ve hızla büyüyen yangını söndürmek için yoğun çaba harcanıyor. Yangın için bölgeden çok sayıda itfaiye aracı olay mahalline sevk edilirken Antalya bölgesinden de hava desteği için yangın müdahale helikopterleri olay yerine sevk edildi.
Etiketler : konya,silah fabrikası,yangın,
640519 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/640519.aspx
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