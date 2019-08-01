Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik güçlerinin talebi doğrultusunda Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) ekiplerince Nusaybin’deki HDP ve DBP ilçe binalarında yapılan incelemede kaçak elektrik kullanıldığı tespit edildi. Ekiplerce parti binalarına işlem yapıldı. HDP’li ve DBP’li yöneticilerin Nusaybin’de ev ve iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a ait afiş ve broşür çıktı.

PKK’NIN SİLAH DEPOLARI İMHA EDİLDİ

Öte yandan Pençe Harekâtı ile koordine olmuş vaziyette Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtında terör örgütü PKK tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.