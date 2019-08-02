Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk BÖKE ANKARA

Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapıldı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık ettiği toplantıda alınan kararlara göre TSK’nın komuta kademesinde değişiklik olmadı. Kara Kuvvetleri’nden 7, Deniz Kuvvetleri’nden 1 ismin korgeneralden orgeneralliğe terfi etmesi bekliyordu ancak herhangi bir değişiklik olmadı. Hâlen 241 olan general ve amiral sayısının ise 30 Ağustos 2019 itibariyle 233’e düşürülmesi kararlaştırıldı.

KOMUTA KADEMESİ DEĞİŞMEDİ

Hulûsi Akar’ın Millî Savunma Bakanlığı’na atanmasıyla birlikte Genelkurmay Başkanlığı görevini devralan Orgeneral Yaşar Güler, yaş haddinin yanı sıra görevdeki bekleme süresini de henüz doldurmadığı için bir yıl daha görevine devam edecek. Yine, Kara Kuvvetleri Komutanlığı gö-revinin ilk yılını geride bırakan Orgeneral Ümit Dündar, mevcut görevini sürdürecek. Görev süreleri dolan Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz’ün ise görev süreleri 1 yıl daha uzatıldı. Genelkurmay İkinci Başkanı Metin Gürak, Korgeneral Şeref Öngay ve Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da görev süreleri 1 yıl uzatılan generaller arasında yer aldı.

47 GENERAL VE AMİRAL EMEKLİ OLDU

YAŞ kararınca 47 general ve amiral emekliye sevk edildi. Emekliye sevk edilen generaller arasında 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş ve geçtiğimiz yıl görev süresi 1 yıl uzatılan Ege Ordu Komutanı Abdullah Recep de bulunuyor. Ayrıca kadrosuzluk sebebiyle emekliye sevk edilen generaller arasında Korgeneral Nihat Kökmen, Korgeneral Yılmaz Özkaya ve Korgeneral Muhittin Fatih Sert de yer alıyor.

14 GENERAL VE AMİRALE TERFİ

Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan YAŞ kararlarına ilişkin açıklama yaptı. Kalın, “14 general ve amiral üst rütbeye, 40 albay ise general ve amiralliğe yükseldi. 12 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 313 albayın görev süreleri ise 2 yıl uzatıldı. 1 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren, 47 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2019 tarihi itibariyle emekliye sevk edildi” açıklamasında bulundu.

GENERAL SAYISI AZALDI

İbrahim Kalın şunları söyledi: “Hâlen 241 olan general ve amiral sayısı da 30 Ağustos 2019 tarihi itibariyle 233’e azaltılmış olacak. 30 Ağustos 2019 tarihinde geçerli olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tümgeneral İrfan Özsert korgeneralliğe terfi etti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan; Tuğgeneraller Bahtiyar Ersay, Sezai Öztürk, Ömer Ertuğrul Erbakan, Ahmet Kurumahmut ve Sezai Arslan tümgeneralliğe terfi oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan; Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu tümamiralliğe terfi ettirilirken, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan tümgeneralliğe terfi olan tuğgenareller ise Erdoğan Gür, İsmail Günaydın, İsmail Üner, Kutlay Demir, Ali Serin, Olcay Yılmaz ve Selçuk Aygün.

FETÖ MAĞDURU KOMUTANLARA TERFİ

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan YAŞ toplantısında Tuğgeneralliğe terfi ettirilen Bahtiyar Ersay’ın rütbesi bu yıl Tümgeneral’liğe yükseltildi. Hakkâri Çukurca’da 2016 yılında Kaletepe üs bölgesinden askeriyle birlikte PKK’yı temizleyen Ersay, FETÖ’nün Balyoz kumpasında 31 ay cezaevinde kaldığı dönemde kurmay albaydı. FETÖ’nün kendi örgüt elemanlarını yerleştirmek için kurduğu askerî casusluk kumpası davasında 3 yıl hapis yatan Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu da Tümamiral oldu.

EGE ORDU KOMUTANI EMEKLİYE SEVK EDİLDİ



YAŞ kararları kapsamında, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş emekliye sevk edildi. Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak ile Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Şeref Öngay’ın görev süreleri bir sene uzatıldı.