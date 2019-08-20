Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Terör örgütü PKK ile bağlantılı kişileri işe alan, şehit yakınlarını işten çıkartan, teröristlerin sözde anma etkinliklerine katılan ve belediye personel kartlarından Türk bayrağını kaldıran, cadde ve sokaklara terör örgütü üyelerinin isimlerini vermeye çalışan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlarının faaliyetlerine devlet sessiz kalmadı. Kayyum yönetimindeyken 31 Mart mahallî seçimlerinde HDP’ye geçen Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları İçişleri Bakanlığı’nca görevden alındı. Dört buçuk ayda belediyeleri terör örgütü PKK’nın kampı hâine getiren HDP’liler yerine bu illerin valileri görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı; Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Diyarbakır’a Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, Mardin’e Mardin Valisi Yaman, Van’a Van Valisi Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı ayrıca Diyarbakır, Mardin ve Van illeri başta olmak üzere toplam 29 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik 418 şahıs yakalanarak gözaltına aldı.

31 Mart seçimlerinde HDP’li belediye başkanlarının eline geçen Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerinde dört buçuk ayda skandal icraatlara imza atıldı. Belediyeler adeta Kandil’in hizmetine sokuldu. HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, seçimlerden sonra koltukta geçirdiği dört buçuk ay içerisinde belediyeyi PKK karargâhına çevirdi. Kayyumun, PKK bağlantıları nedeniyle iş akitlerini feshettiği 248 kişiyi işe geri alarak belediyenin bünyesine tekrar dahil eden Mızraklı, PKK elebaşlarından Muzaffer Ayata’nın yakınını ‘başkan danışmanı’, Sabri Ok’un yeğeni Selda Baran’ı da Kadın ve Aile Daire Başkanı olarak atadı. Ayrıca Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki İyaz Bin Ganem caddesinin adını “PKK terör örgütüne yardım ve yataklık etmek” suçundan hapis cezasına çarptırılan Dr. İlhan Diken olarak değiştirme girişiminde bulundu. Mızraklı ayrıca, işçi ve memurların personel kimlik kartlarındaki Türk bayrağını da kaldırdı.

MARDİN’DE İŞÇİ KIYIMI

HDP’li Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, belediye iştiraki olan birçok şirketin yönetimine PKK bağlantılı kişileri getirdi. Türk, ayrıca 313 Hak-İş üyesi işçiyi HDP’li olmadıkları gerekçesiyle işten çıkarttı. Seçimlerden bu yana âdeta Kandil’in hizmetine sokulan belediye, gençlerin dağa gitmesini engellemek için yapılan gençlik merkezlerini de kapattı. Bununla yetinmeyen Ahmet Türk, terör örgütü yöneticiliğinden yargılanan HDP’nin eski Diyarbakır İl Başkanı Cabbar Leygara Mardin’i insan kaynaklarından sorumlu genel müdürlüğe getirdi. Belediye bünyesinde faaliyet yürüten ‘Mardinmasa’yı da kapattı. Kayyumun bütün faaliyetleri internet sitesinden çıkarıldı ve çalışmaları rafa kaldırılmıştı. Türk’ün ilk icraatlarından birsi de belediyenin resmî sitesindeki Türk Bayrağı’nı kaldırmak oldu. HDP’li Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında da şehirdeki AK Parti’li belediyelerin yardım talebini reddederek başka illerdeki HDP’li belediyelere yardım yaptığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatılmıştı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, üç belediye başkanının da etkisiz hâle getirilen PKK’lı teröristlerin yakınlarına iş imkânı ve ailelerine maddi destek sağlamaya çalıştıkları, bunun için de şehit yakınlarına baskı yaptıkları ve işten çıkardıkları kaydedildi. Açıklamada, söz konusu başkanların, teröristlerin mezarlarını ziyaret ederek terör örgütüne ve teröristlere alenen destek verdikleri de belirtildi.

EYLEM YAPANA MÜDAHALE

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı HDP’li Adnan Selçuk Mızraklı’nın terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı’nca görevden alınmasının adından bir grup, belediye karşısında oturma eylemi girişiminde bulundu. Uyarılara aldırmayan grup, tazyikli su ve biber gazıyla dağıtıldı. Belediye binasına girmek isteyen Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan’da karşısında polisi buldu.

249 KİŞİ İŞE DÖNECEK

İçişleri Bakanlığı tarafından Ahmet Türk’ün görevden alınması, haksız yere işten çıkarılan işçiler tarafından sevinçle karşıladı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Vali Mustafa Yaman’ı makamında ziyaret eden Hak-İş Mardin Şube Başkanı Eşref Cihan, HDP’li yönetim döneminde işten çıkarılan 249 kişinin geri döneceğini söyledi. Cihan, “Sayın valimizle yaptığımız görüşmede daha önce işten çıkarılan 11’i şehit ve gazi yakını olmak üzere 249 işçinin yeniden işlerine başlayacağı müjdesini verdi” diye konuştu.

Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Yakınları Derneği Başkanı Orhan Kandemir de Yaman’ı tebrik ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada “Vali Yaman, yarım kalan işlerini, projelerini, çalışmalarını bitirecek. Sayın valimizle yaptığımız görüşmede inşallah şehit yakınlarına yapılan uygulamalar, haksız işten atılmaların önüne geçilerek hepsi işlerine geri dönecek” dedi.

24 SAAT ESASINA GÖRE ÇALIŞACAĞIZ

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu “Bu sürede Diyarbakır’ın emrinde olacağız. Diyarbakır’a hizmet etmenin şeref ve onurunu taşıyacağız” dedi. Vali Güzeloğlu, belediyede düzenlenen basın toplantısında, Adnan Selçuk Mızraklı’nın görevden uzaklaştırıldığını, Mızraklı hakkında yürütülen dokuz ayrı terör soruşturması ve üç idari soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Vali Güzeloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: Millete hizmet, milletin beklentilerini karşılamak için bütün arkadaşlarımızla alanda 24 saat esasına göre çalışma ve çaba sergileyeceğiz. Hizmetimiz bütün vatandaşlarımızı kucaklayıcı olacak. Hazır olan projelerimiz yerel imkan, kaynak ve desteklerle hayata süratle geçirilecektir. Bunlar Diyarbakır’ın huzur ve güven şehri olarak istikrarlı şekilde yaşamasını sağlayacak.

KİMSENİN EKMEĞİYLE OYNAMAYIZ

Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez “Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmayacağız. Çalışanlarımızın aşıyla, ekmeğiyle oynamayacağız. Derdi ekmeği, aşı ve halkına hizmet olan herkesle birlikte Van halkına hizmet edeceğiz” dedi. Belediyenin imkanlarını Van halkının hizmetine sunacaklarını vurgulayan Bilmez “Zaman zaman çalışmalarımız hakkında bilgilendirme yapacağız. Belediye mevzuat çerçevesinde yönetilecek. Şeffaf yönetim sergileyeceğiz. Tüm çalışanlarımızla birlikte Van halkının hizmetinde olacağız. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı. Açıklamalarının ardından makam odasına geçen Vali Bilmez, daha önce duvarda asılı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafının indirildiğini fark edince, görevlilere söz konusu fotoğrafın yerine asılması talimatını verdi.

BUNDAN BÖYLE PKK'YA PARA GİTMEYECEK

İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen Vali Mustafa Yaman “Artık terör örgütüne para gitmeyecek, milletimiz için harcanacak.” dedi. HDP’li Ahmet Türk’ün yerine görevlendirilen Vali Yaman, bina girişinde, aralarında belediye çalışanlarının da yer aldığı, ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı. Burada açıklama yapan Yaman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teveccühü, İçişleri Bakanlığının talimatıyla yeniden görevlendirildiğini belirtti. Yaman, “Daha önce de geldiğimizde vatandaşlarımıza ‘Sizin için çalışacağız.’ demiştik. Bundan sonra da öncelikle kadınlar, gençler, öğrenciler ve dezavantajlı gruplar olmak üzere 850 bin Mardinlinin tamamına hizmet edeceğiz. Artık terör örgütüne para gitmeyecek, milletimiz için harcanacak” ifadelerini kullandı.