Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vuran taktik tekerlekli zırhlı aracı, terörle mücadele ve hudut görevleri kapsamında, hassas nokta veya tesis koruma, karakollar arası devriye, konvoy koruması, bölge, nokta ve yol keşfi, fiziki sınır emniyetinin sağlanması görevlerini icra edebiliyor. Vuran, yüksek balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı korumasına sahip bulunuyor. Araçlar, güçlü motor ve aktarma organlarıyla muharebe yüklü ağırlıkta yüksek hareket kabiliyetiyle görev yapabiliyor. Araçlara çeşitli görevleri icra edebilmek amacıyla farklı ekipmanların entegrasyonu sağlanabiliyor. Dokuz personel taşıyabilen Vuran, saatte 110 kilometre hıza ulaşabiliyor. Vuran, yüzde 60 dik eğim tırmanma, yüzde 30 yan eğim ve 80 santimetre sudan geçebilme özelliklerine de sahip. Araçlarda uzaktan kumandalı silah sistemi, merkezî lastik şişirme sistemi, patlak gider, yangın söndürme sistemi ve iklimlendirme donanımı yer alıyor.