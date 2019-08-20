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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eminönü talimatı
20.08.2019 - 14:58 | Son Güncelleme: 20.08.2019 - 15:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, sel felaketinden etkilenen Eminönü esnafına KOSGEB aracılığıyla 100 bin TL'ye kadar 0 faizli ve 1 yıl geri ödemesiz kredi verileceğini açıkladı.
Etiketler : Eminönü talimatı,cumhurbaşkanı,erdoğan,
645038 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/645038.aspx
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