Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 Ağustos'ta başlayan 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri mütabakatsızlıkla sonuçlandı. Toplu Sözleşme masasında yetkili konfederasyon Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyeti arasında anlaşma sağlanamadı. Konuyla ilgili ilk açıklamayı Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptı. Yalçın, Twitter hesabından yaptığı tek cümlelik bir açıklama ile görüşmelerin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını duyurdu. Memur-Sen'in görüşmeler ile ilgili gün içerisinde açıklama yapması bekleniyor.