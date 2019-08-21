1 Ağustos'ta başlayan 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri mütabakatsızlıkla sonuçlandı. Toplu Sözleşme masasında yetkili konfederasyon Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyeti arasında anlaşma sağlanamadı. Konuyla ilgili ilk açıklamayı Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptı. Yalçın, Twitter hesabından yaptığı tek cümlelik bir açıklama ile görüşmelerin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını duyurdu. Memur-Sen'in görüşmeler ile ilgili gün içerisinde açıklama yapması bekleniyor.
"Toplu Sözleşme Görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı”
21.08.2019 - 08:10 | Son Güncelleme: 21.08.2019 - 08:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın:”Hükümetle Toplu Sözleşme Görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı”
Etiketler : son dakika,sözleşme,memur sen,
645151 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/645151.aspx
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