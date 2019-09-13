Ayrıntılar geliyor...
Kuzey Irak'a hava harekatı: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
13.09.2019 - 20:45 | Son Güncelleme: 13.09.2019 - 20:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi."
Etiketler : Kuzey Irak,MSB,terörist,
650156 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/650156.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER