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MSB açıkladı: '1 askerimiz şehit oldu'
16.11.2019 - 09:40 | Son Güncelleme: 16.11.2019 - 09:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, 11 Ekim 2019 tarihinde Rasulayn Bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman bir silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 15 Kasım 2019 tarihinde şehit olmuştur."
Kaynak: İHA
Etiketler : şehit haberi,MSB,
662924 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/662924.aspx
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