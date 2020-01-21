Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti, eski futbolcu sanıklar Zafer Biryol ile İsmail Şengül ve menajer Ersin Güreler’i ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan suçun işleniş biçimi gerekçesiyle altı yıl üçer ay hapse mahkûm etti. Mahkeme, yargılama süresince pişmanlık göstererek, örgüt hakkında bilgi vermeleri nedeniyle eski futbolcu sanıklar Bekir İrtegün, Ömer Çatkıç ve Uğur Boral’ı aynı suçtan iki yıl birer ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, bu sanıklar hakkında bir yıl boyunca denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.