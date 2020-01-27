Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Soylu “Depremden etkilenen, yaralanan, hayatını kaybeden ve maddi hasarlı olarak dışarıda kalan ailelere direkt olarak aile başı verilecek nakit yardımı, bu sabah itibarıyla dağıtılacak” dedi. Yardım kampanyalarına da değinen Soylu, “AFAD’a yönlendirmeyi yapmadan kimse Malatya ve Elâzığ’a kendi başına bir şey göndermesin” dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise 400 konutun vatandaşlara verileceğini duyurdu. Kurum “Doğanyol’da tek katlı projeleri hayata geçireceğiz. Elâzığ Yemişlik’te TOKİ bin 400 konutun yapılması için proje çalışmalarına başladı. Çok kısa zamanda ihalesini gerçekleştireceğiz” dedi. Bu arada, AFAD, Elâzığ Valiliği emrine 2 milyon lira, Malatya Valiliği emrine 2 milyon lira olmak üzere toplam 4 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi.

ÇADIR KENTLER HİZMETTE

Elâzığ’da AFAD ve Kızılay tarafından şehir merkezinde başta Kültür Park olmak üzere beş bin çadır kuruldu. Çadırlarda, çoğu evleri ağır hasarlı olan ve evlerine girmek istemeyen vatandaşlar kalmaya başladı. Vatandaşlar için çadırların kurulduğu alanlarda Türk Kızılay, çalışmalarını sürdürürken depremzedelere üç öğün yemek verilmeye başladı.