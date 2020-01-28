Olayın akışına göre içeriklerini güncelleyen ajanslar, gazeteler durumunun vahametini tekrar tekrar İHA’nın görüntü ve fotoğraflarıyla anlattı. Depremden kısa bir süre sonra canlı olarak verilen kurtarma çalışmaları da Avrupa ve dünya televizyonlarında geniş yer aldı. Türkiye’de 25 bölge müdürlüğünden birisi Elâzığ’da bulunan İHA, bu şehirden yaptığı canlı yayın ile kamuoyunu ilk andan itibaren bilgilendirdi. Kısa sürede Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul ve Ankara’dan giden takviye ekipler ile deprem bölgesinden aynı anda sekiz farklı noktadan canlı yayın gerçekleştirildi.
Dünya depremi İHA'dan takip etti
28.01.2020 - 06:48 | Son Güncelleme: 28.01.2020 - 07:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Reuters, AP, EPA gibi önde gelen ajanslar, İhlas Haber Ajansı’nın depremin meydana geldiği gece çektiği görüntü ve fotoğrafları alarak dünya medyasına servis etti.
Etiketler : deprem,elazığ deprem,
677785 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/677785.aspx
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