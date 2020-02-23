Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli’de konuşan Soylu şunları söyledi: O günkü Cumhurbaşkanımızın sanki o olayların yaşandığı bir ülkede yaşamıyormuş gibi bugün söz söylemesi de bırakın İçişleri Bakanlığını, bu ülkenin bir ferdi olarak, Süleyman Soylu olarak içime hançer gibi saplanmıştır. Hem Tayyip Erdoğan’ı yalnız bırakacaksınız hem Tayyip Erdoğan’ın karşısında birileriyle anlaşma yapacaksınız, ondan sonra da bugün gelip sırça köşklerinizde devletin size sunduğu bütün imkânlarla bu milletin size verdiğini bir şekilde bu millete kötülük olarak anlatmaya çalışacaksınız.

Terör örgütüne büyük darbe vurulduğunu da söyleyen Soylu “PKK, bırakın ortada gezinmeyi, telsizle konuşmaktan korkar hâle geldi. Dağdaki sayıları 500 civarında. 5 bin 554 kişinin katıldığı 2014 yılında PKK’ya yıllık katılım sayısı 2019 itibarıyla söylüyorum 136” diye konuştu.