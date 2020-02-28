Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na ve Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na doğru yürüyüşe geçen göçmenlerin sayısının sürekli arttığı görülüyor.

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden Edirne'ye gelen yüzlerce göçmen, bavullarını ve çantalarını alarak kilometrelerce yol yürüyüp, önce şehir merkezinde toplanıyor ardından gruplar halinde Yunanistan sınırına hareket ediyor.

Aralarında bebeklerin, çocukların ve yaşlıların bulunduğu göçmen grubu, kısa sürede binlerce göçmenin Edirne'ye geleceğini söyledi.

Kapıkule'ye yürüyorlar

Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki iddiaların ardından mülteciler, Bulgaristan ve Yunanistan sınırı bulunan Edirne'ye akın etti.

Yüzlerce düzensiz göçmen Kapıkule Sınır Kapısı'na yürürken, şehrin muhtelif noktalarında da onlarca düzensiz göçmen toplanarak, gruplar oluşturuyor. Göçmenlerin, İstanbul'dan taksilerle geldikleri görülüyor.

Mülteciler tarlalardan geçerek Pazarkule'ye ulaşmaya çalışıyor

Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki iddiaların ardından mülteciler, Bulgaristan ve Yunanistan sınırı bulunan Edirne'ye akın etti.

Yüzlerce düzensiz göçmen Kapıkule Sınır Kapısı'na yürürken, şehrin muhtelif noktalarında da onlarca düzensiz göçmen toplanarak, gruplar oluşturuyor. Göçmenlerin, İstanbul'dan taksilerle geldikleri görülüyor.

Mülteciler, Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaşmak için tarlalardan geçerek, Meriç Nehri'ne ulaşmaya çalışıyorlar.

Aydın Göç İdaresinde kalan mülteciler salıverildi

Sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine mülteciler Avrupa’ya geçmek için Göç İdaresi'nden ayrıldı. Aydın Göç İdaresinde kalan göçmenler gece yarısı gelen otobüslere binerek sınırdan geçmek üzere Aydın'dan ayrıldı. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken göçmenlerin otobüslerle bölgeden ayrılması kameralara böyle yansıdı.

İzmir'den Yunanistan'a mülteci akını

Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33 askerimizin şehit düşmesinin ardından, ülke genelinde mülteci hareketliliği yaşanmaya başlandı. İzmir’in Dikili ilçesi sahil sitelerinde bir araya gelen 160 mülteci kendi aralarında biriktirdikleri para ile aldıkları botların plaja gelmesini bekliyor. Buradan botlara binecek olan mülteciler Yunanistan’a gitmek için yola çıkacak.

Yunanistan’a geçiş yapmak için bekleyen grup adına açıklama yapın Suriye uyruklu Halit Sait, kendi aralarında para toplayarak bot aldıklarını ve Yunanistan’a geçiş yapmak için beklediklerini söyledi.