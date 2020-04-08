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İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor
08.04.2020 - 19:50 | Son Güncelleme: 08.04.2020 - 19:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma 3 ay süreyle yasaklanıyor. Cumhurbaşkanı isterse bu yasağı altı aya kadar uzatabilecek. İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek. Ayrıca 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek.
Kaynak: TGRT Haber
Etiketler : işten çıkarılma,
694938 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/694938.aspx
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