İçişleri Bakanı Soylu: "(Terörle mücadele) Yılbaşından itibaren 22 bin operasyon gerçekleştirdik."
İçişleri Bakanı Soylu: Yılbaşından itibaren 22 bin operasyon gerçekleştirdik
09.04.2020 - 20:01 | Son Güncelleme: 09.04.2020 - 20:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Soylu: "(Terörle mücadele) Yılbaşından itibaren 22 bin operasyon gerçekleştirdik."
Kaynak: AA
Etiketler : İçişleri Bakanı Soylu,terör,
695253 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/695253.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER