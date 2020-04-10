Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs pandemisine karşı alınan tedbirlere uyum konusunda denetimi sıkı tutuyor. Bakanlık verilerine göre dün sabah saatleri itibarıyla tedbirlere uymayan toplamda 32 bin 548 kişiye idari para cezası kesilirken 440 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı. Hakkında adli soruşturma başlatılan kişilere Türk Ceza Kanunu’nun 195’nci maddesi olan ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçundan işlem yapılıyor. Sokağa çıkma yasağına uymayanlara da 1.593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor. Verilere göre en çok sokağa çıkma yasağına uymayanların 20 yaş altındakilerin olması dikkat çekiyor. 4 Nisan’dan bu yana sokağa çıkma yasağına uymayan 10 bin 798 genç, idari para cezasına çarptırılırken 98 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı. 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı olup da sokağa çıkan 8 bin 191 vatandaşa idari para cezası kesilirken 199 kişiye de adli soruşturma açıldı. Asker uğurlaması yasağına uymayan 32 kişiye idari para cezası kesilirken üç kişiyle ilgili adli soruşturma yapıldı. Yine marketlerde, gerekli yasak ve kurallara uymayan 224 kişi idari para cezasına çarptırılırken, 21 kişiyle ilgili konu yargıya taşındı. Yine, sosyal mesafe kuralına uymayan 6 bin 194 kişiye idari para cezası kesilirken 93 kişi hakkında adli soruşturma yapıldı. Ayrıca şehir içi ve şehirler arası çalışan 4 bin 418 toplu taşıma aracı sahibine de idari para cezası kesildi. 26 araç sahibi hakkında da soruşturma başlatıldı.