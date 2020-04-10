MSB: Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.
Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesine hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
10.04.2020 - 09:09 | Son Güncelleme: 10.04.2020 - 09:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.
Etiketler : MSB,
695357 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/695357.aspx
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