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İçişleri Bakanlığı: Turuncu kategoride aranan terörist yaralı olarak ele geçirilmiştir
10.04.2020 - 09:48 | Son Güncelleme: 10.04.2020 - 09:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Muş Varto İlçesi, Varto-Karlıova yolu üzerinde, Jandarma Yol Kontrol Noktasında dün akşam saatlerinde şüpheli bir araç durdurulmuş, araçtakilerle çıkan çatışmada, PKK terör örgütünün sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü Sorumlusu(YPS Sorumlusu), Turuncu kategoride 1 milyon TL’ye kadar ödülle aranan Hayri Mava kod adlı Mahmut Okay isimli terörist yaralı olarak ele geçirilmiştir.Teröriste yardım ve yataklık yapan bir şahıs ise sağ olarak yakalanmıştır. "
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,
695373 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/695373.aspx
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