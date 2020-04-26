Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Son 24 saatte 2357 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 99 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 110 bin 130, can kaybı 2805 oldu. Son 24 saatte 3 bin 558 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 29 bin 140 oldu." ifadesine yer verildi.

Bakan Koca: Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün bugün oldu. Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50 bine varan günlük test kapasitemizin 30 bini kullanıldı. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti." değerlendirmesinde bulundu.