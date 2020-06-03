Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs pandemisi sebebiyle canıyla uğraşan vatandaşın başına CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) faturaları bela oldu. Geçtiğimiz ay İBB iştiraki İGDAŞ'ın doğalgaz sayaçlarının ölçülmemesi kararı ardından faturalar önceki ayların ortalamasına göre gönderildi. Şimdi de benzer bir skandal İBB’ye bağlı İSKİ'nin vatandaşa gönderdiği su faturalarında yaşanıyor. Bu defa CHP'li Meclis Üyesi bile gelen faturaya isyan etti. Korona süresince kalabalıktan uzaklaşmak için Silivri’deki yazlığına giden Sultangazi Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Fahrettin Yürek'in üç aydır oturmadığı evine İBB’ye bağlı İSKİ 257 lira fatura gönderdi. Faturayı görünce şaşkına dönen CHP’li Meclis Üyesi İSKİ’yi aradığında, sayacın fotoğrafıyla birlikte başvurduğunda düzeltileceğini cevabını aldı.



"BAŞIMIZA GELİNCE ANLADIM"

“Neden oturulmayan bir eve fatura gönderiyorsunuz” diyerek tepkisini dile getiren Yürek "Bu kadar gerildikten sonra gerek yok bunlara. Nihayetinde halk da bana şikâyette bulunuyordu ama ben diyordum, acaba bilerek mi yapıyorlar? Kasıt mı var diye düşünüyordum ama başımıza gelince gerçekten olduğunu öğrenmiş olduk” diye konuştu.