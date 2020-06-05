İç güvenlik operasyonları kapsamında Mardin Ömerli ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katıldığı operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
05.06.2020 - 09:09 | Son Güncelleme: 05.06.2020 - 09:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İç güvenlik operasyonları kapsamında Mardin Ömerli ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katıldığı operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : terörist,operasyon,
709029 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/709029.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER