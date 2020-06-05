İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda Jandarma Özel Harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularının katıldığı operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.
İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
05.06.2020 - 13:06 | Son Güncelleme: 05.06.2020 - 13:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt kırsalında İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,terörist,
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