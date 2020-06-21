Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da düzenlenen "Türkiye'yi Yeniden Keşfet" programında düzenlediği basın toplantısında; Doğu Akdeniz ve Libya'ya ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. Doğu Akdeniz’de Türkiye olmadan hiçbir adımın anlamı olmayacağını belirten Çavuşoğlu "Türkiye olmadan, Doğu Akdeniz'de hiçbir anlaşmanın, adımın faydası da yok, geçerliliği de. Bunu sözle anlatamadık, şimdi sondaj gemileri ve anlaşmalarımızla anlatıyoruz. Bunu yaptık; ama bundan sonra tek taraflı mı yapmak isteriz? Hayır. Yunanistan da dâhil olmak üzere herkesle diyaloğa hazırız" dedi.



EN İYİSİ SİYASİ ÇÖZÜMDÜR

Libya'da darbeci Hafter'in çağrıları dinlemediğini, tersine saldırganlığını artırdığını ifade eden Çavuşoğlu "Kaybediyor, kaybetmeye mahkûm, kazanması mümkün değil. Siyasi süreç için bir fırsatı vardı, onu da kaybetti. Böyle bir darbecinin, ülke yönetiminde yer almaması lazım. Libya için en iyi çözüm; siyasi çözümdür" ifadesini kullandı.