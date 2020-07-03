Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı’nın hem Türkçe hem İngilizce hazırladığı, 28 Haziran’ı da kapsayan Türkiye için COVID-19 durum raporuna göre haziran sonu itibarıyla laboratuvarlarda 198 bin 284 doğrulanmış COVID-19 vakası tespit edilirken, bunun 5 bin 97’si ölümle sonuçlandı. İstanbul’da toplam 108.749, Doğu Marmara’da 21.626, Batı Marmara’da 2.834, Güneydoğu Anadolu’da 16.813, Batı Anadolu’da 15.181, Ege’de 12.926, Akdeniz’de 5.184, İç Anadolu’da 3.010, Batı Karadeniz’de 4.746, Doğu Karadeniz’de 1.949, Kuzeydoğu Anadolu’da 2.176, Doğu Anadolu’da 3.090 vaka tespit edildi.

GÜNEYDOĞU’DA DURUM CİDDİ

Vakaların iyileşme oranı yüzde 86.4, ölüm oranı yüzde 2.57 olarak belirlendi. Vefat sayısı ise İstanbul’da 2.687, Batı Marmara’da 152, Ege’de 490, Doğu Marmara’da 534, Batı Anadolu’da 336, Akdeniz’de 124, İç Anadolu’da 84, Batı Karadeniz’de 182, Doğu Karadeniz’de 89, Kuzeydoğu Anadolu’da 63, Ortadoğu Anadolu’da 53, Güneydoğu Anadolu’da 303 olarak kayda geçti. Son 7 günde Güneydoğu’daki vaka sayılarında artış dikkat çekti.

TURİZM İÇİN TERCİH EDİLEBİLECEK 3 İL

Antalya, Nevşehir ve Muğla için 100 bin kişi başına son 7 günlük insidans (yeni vaka oranı) 1.4, 1.3 ve 0.7 oldu. Düşük insidansa sahip bu iller turizm için de en çok tercih edilen şehirler.

3 MİLYONDAN FAZLA TEST

Test sayısı: 3.297.509

Vaka sayısı: 198.284

Hastaneye yatan sayısı: 105.416

Entübe hasta sayısı: 7. 775

Hastaneden taburcu sayısı: 98.216

İyileşen sayısı: 170.595

PROF. DR. CEYHAN: YAŞ DEĞİL DÜŞKÜNLÜK ETKİLİ

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yurtdışında 11 merkezde yapılmış bir araştırmaya göre, COVID-19’dan ölüm riskini arttıran asıl faktörün ileri yaş değil, ‘düşkünlük’ olduğunu belirtti. Ceyhan, Hürriyet’e şunları söyledi: “Kişi alkol, sigara kullanıyor mu, egzersiz yapıyor mu, çabuk yoruluyor mu, oturduğu yerden kalkabiliyor mu gibi sorulara verilen yanıtlar kişinin aslında düşkünlük durumunu gösteriyor. Yani kişi 70 yaşında ama dinç bir vücudu var, sigara, alkol kullanmıyorsa, egzersiz yapıyorsa o zaman skoru yüksektir ve COVID-19’un onu daha az etkileme durumu var. Ama 55 yaşında oturduğu yerden bile kalkamayan, kötü alışkanlıkları olanları hastalık daha fazla etkileyebiliyor, öldürebiliyor. Yapılan araştırma yaştan bağımsız olarak aslında düşkünlüğün fazla olması durumunda ölüm oranının arttığını gösteriyor.”

MESAFELİ ÇİFTETELLİ

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı olan düğün salonları önceki gün yeniden faaliyetlerine başladı. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre işletmeler, belli kurallar çerçevesinde düğün ve kına gibi etkinlikleri gerçekleştirecek. Yasağın kalkmasıyla beraber çiftler, ilk günden düğün ve kınalarını yapmak için sevdikleriyle birlikte mekanları doldurdu.

Tüm misafirlerin girişte ateşi ölçülürken, salonlardaki kapasite ise 4’te 1’e düşürüldü. Konukların isim ve telefon numaraları, olumsuz bir durumda filyasyon çalışmalarında iletişim kurulması için tek tek not edildi. Her masada dezenfektan yer alırken, oturma düzeni de salgın önlemleri kapsamında değiştirildi. Ankara Konağı Genel Müdürü Hasan Hüseyin Çelikgöz, “Artık düğün ve kınalarda eski usuller kalktı. Halay kesinlikle yasak. Takı töreni kutuya bırakma şeklinde. Düğün başında misafirlerimize koronavirüs önlemleri hakkında uyarıcı bir metin okuyoruz. Sosyal mesafeyi bozan misafirleri görevli arkadaşlar uyarıyor” dedi.

VAKA SAYISI 1.186’YA DÜŞTÜ

Türkiye’de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 167 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı, günlük koronavirüs tablosuna göre, son 24 saatte 49 bin 714 test yapıldı. 1.186 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 202 bin 284 oldu. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 1.067’ye, entübe hasta sayısı 372’ye yükseldi. Dün 1.543 kişi iyileşti, toplam iyileşen hasta sayısı 176 bin 965’e ulaştı.

EN ÇOK VAKA OLAN 5 İL

Bakan Koca Twitter’dan, “Burdur ve Gümüşhane’de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı” paylaşımı yaptı.