Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akar, temasları kapsamında Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüştü. Görüşme sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Akar, gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. Akar, "Çok samimi, çok yapıcı görüşmeler yaptık. 'Libya Libyalılarındır' diyoruz. Libyalı kardeşlerimizin bir an önce sıkıntılarından kurtulması en samimi dileğimizdir. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Libyalı kardeşlerimizin ihtiyacını karşılamak için ne mümkünse yapın’ talimatlarına göre hareket ediyoruz. İnşallah Libyalı kardeşlerimiz bu sıkıntılardan en kısa sürede kurtulacaktır“ dedi.