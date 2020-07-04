Akar, temasları kapsamında Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüştü. Görüşme sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Akar, gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. Akar, "Çok samimi, çok yapıcı görüşmeler yaptık. 'Libya Libyalılarındır' diyoruz. Libyalı kardeşlerimizin bir an önce sıkıntılarından kurtulması en samimi dileğimizdir. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Libyalı kardeşlerimizin ihtiyacını karşılamak için ne mümkünse yapın’ talimatlarına göre hareket ediyoruz. İnşallah Libyalı kardeşlerimiz bu sıkıntılardan en kısa sürede kurtulacaktır“ dedi.
Akar: Libya, Libyalılarındır
04.07.2020 - 06:27 | Son Güncelleme: 04.07.2020 - 06:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Güvenlik ve Askerî İş birliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere geldiği Libya'nın başkenti Trablus'ta temaslarda bulundu.
Etiketler : hulusi akar,libya,
715532 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/715532.aspx
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