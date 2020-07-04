Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, füzenin 200 kilometre üzeri mesafedeki hedefi başarıyla vurduğunu aktararak, "Atmaca'mız bu sefer uzun uçtu. Fonksiyonlarını mükemmel şekilde yerine getiren Atmaca seyir füzemiz envantere girmeye hazırlanıyor." ifadesini kullandı.

Atmaca projesi, Deniz Kuvvetlerinin, MİLGEM platformlarında konuşlandırılacak gemiden gemiye seyir füzesi ihtiyacına yönelik olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatıldı. Proje Roketsan’ın ana yükleniciliğinde sürdürülüyor. Atmaca seyir füzeleri Roketsan tarafından, atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanlar ise Aselsan tarafından yerli imkânlarla geliştirildi. Atmaca, Türkiye’nin ilk deniz füzesi olma özelliğini de taşıyor.