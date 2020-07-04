Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Koca: "Sismik izolatörlerle güçlendirilmiş olan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi de deprem anında bile hizmeti kesintiye uğramayacak şekilde inşa edilen hastanelerimizden birisidir."