Sağlık Bakanı Koca: "Sismik izolatörlerle güçlendirilmiş olan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi de deprem anında bile hizmeti kesintiye uğramayacak şekilde inşa edilen hastanelerimizden birisidir."
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
04.07.2020 - 15:15 | Son Güncelleme: 04.07.2020 - 15:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Koca: "Sismik izolatörlerle güçlendirilmiş olan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi de deprem anında bile hizmeti kesintiye uğramayacak şekilde inşa edilen hastanelerimizden birisidir."
Etiketler : Fahrettin Koca,Sağlık Bakanı,
715608 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/715608.aspx
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