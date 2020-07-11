Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyi Hakurk’ta yapılan arama tarama faaliyetine ilişkin resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, “Komandolarımız, terör örgütü PKK’nın yollara yerleştirdiği tuzaklanmış EYP’leri imha etmeye devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyi Hakurk’ta icra edilen arama tarama faaliyetinde 2 adet yirmi beşer kilogramlık uzaktan komutalı EYP tespit edilerek METİ Timlerimizce imha edildi” denildi.

Bakanlık ayrıca, tespit edilen EYP’lerin imhasına ilişkin görüntüleri de paylaştı.