Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye’deki Musevi, Rum, Ermeni ve Süryani cemaatine mensup vatandaşların Müslüman vatandaşlarla bir arada yaşama kültürünü anlattıkları video serisinin Rumlarla ilgili bölümü, merkezi Yunanistan’da bulunan İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonunu rahatsız etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Türkiye’de son dönemde dini özgürlükler ve azınlık topluluklarının sorunlarının çözümüne yönelik atılan adımlara rağmen “yurt dışında yaşayan Rumların” kurduğu federasyonun yaptığı açıklamaya karşı Türkiye’de yaşayan Rumlar videoda gerçekleri anlattı.

Videoda İstanbul’da yaşayan Rumlar dini çeşitlilik içinde yüzyıllardır barış ve diyalog içinde yaşadıklarını ifade ederken, bir medeniyetler ve dinler mozaiği olan Türkiye’de birçok Hristiyan topluluğun rahat bir şekilde yaşadığını dile getirdi.

DİNİMİZİ RAHATÇA YAŞIYORUZ

Kuzguncuk Ayios Panteleimon Rum Ortodoks Cemaati Başkanı Sava Kotam, Türkiye’de herkesin dinini çok rahat bir şekilde yaşayabildiğini belirterek yalnızca Kuzguncuk’ta değil bütün İstanbul’da, bütün kiliselerde pazar ayinleri olduğunu ifade etti. Sava Kotam, Kuzguncuk’ta aynı parsel içerisinde cami, sinagog ve kiliselerin bir mozaik oluşturduğunu dile getirdi.

Öğrenci Alexia Kotam da en yakın arkadaşının bir Türk olduğunu ifade ederek, azınlıklar için gidilecek daha yol olsa da 20 yıl öncesine kıyasla kesinlikle bir iyileştirme olduğunu, genel olarak bütün azınlıkların kendini daha rahat ifade ettiğini belirtti.

Yazar ve turizmci Orhan Türker ise Büyükada Yetimhanesi’nin Patrikhane’ye iadesi başta olmak üzere son 10-15 senedea azınlık vakıflarına mallarının iade edildiğini belirterek “Bizzat Sayın Erdoğan geldi, buluştular, ben de oradaydım. ‘Buyurun, hayırlı olsun, nasıl isterseniz kullanın, bu sizindir’ dedi. Bu çok büyük bir olay” dedi.

ÜZERİMİZDEN SİYASET YAPMAYIN

Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu da şu ifadeleri kullandı. Türkiye’de Ermeni toplumu, son yıllarda yürürlüğe giren özellikle vakıf mallarının iadesi ile ilgili kanun sayesinde önemli kazanımlar elde etmiş, geçmiş dönemlerde hiç görülmediği kadar büyük bir teveccühe mazhar olmuştur. Bunun yanı sıra kutsal mekânlarımızın restore edilmesi ve bu alanda uluslararası kültürel ve sanatsal sergiler icra edilmesi bizi ziyadesiyle memnun etmektedir. Son dönemde bazı siyasi parti liderlerinin Ermeni toplumu üzerinden siyaset yapma çabasını üzülerek görmekteyim. Toplumumuzu tanımadan sosyal medya üzerinden verilen ve Ermeni toplumu gerçekleriyle örtüşmeyen açıklamalar bizi yaralamaktadır. Bugüne kadar tüm sıkıntılarımıza çözüm bulan ve bizlere sahip çıkma iradesi gösteren Sayın Cumhurbaşkanı’mıza şükranlarımızı arz ederiz. ANKARA İHA